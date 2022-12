“La mia speranza è il Mondiale lo vinca l’Argentina per Messi”. Non sono passate inosservate le parole di Zlatan Ibrahimovic, il quale sta assistendo alla rassegna in Qatar da spettatore. Lui, che avrebbe fatto carte false per esserci con la sua Svezia (quest’ultima non si è qualificata visto il ko ai play-off) ha svelato la nazionale per cui fa il tifo: i compagni milanisti Giroud e Theo Hernandez sicuramente non ci saranno rimasti bene.



RE ZLATAN - A 41 anni Ibrahimovic sta recuperando da un pesante infortunio al ginocchio, ma tutto sembra procedere regolarmente: da giorni ormai, è tornato a lavorare in gruppo a Milanello. Presto ritroverà pure tutti i colleghi impegnati in Qatar, compresi Giroud e Theo Hernandez, che sperano di arrivare alla finalissima con la Francia. Lì dove potrebbe esserci anche Messi: lo svedese ha già dichiarato per chi tiferà. L'ennesima conferma dell'ottimo rapporto tra Ibrahimovic e la Pulce, che hanno trascorso un anno insieme in quel di Barcellona nell'era Guardiola.