Zlatan Ibrahimovic firma per Aurelio De Laurentiis, ma non per giocare nel Napoli, come sembrava potesse accadere L'attaccante infatti è stato annunciato nel cast di "Vita da Carlo 2", la seconda stagione della serie incentrata su Carlo Verdone che sarà distribuita sulla piattaforma Paramount+ l'anno prossimo, prodotta appunto da Luigi e Aurelio De Laurentiis. Oltre ad Ibrahimovic, presenti altri grandi nomi del cinema italiano come Christian De Sica, Gabriele Muccino, Claudia Gerini e il cantante Sangiovanni.