Un mese, forse qualcosa di più. Entro la fine di maggio sarà chiaro il futuro di Zlatan Ibrahimovic, il cui futuro continua a essere un rebus. I segnali che arrivano dai social non lasciano spazio a grandi interpretazioni,ma al momento sul fronte Milan non ha trovato terreno fertile., come è sempre stato in questi anni: si farà un'analisi a 360 gradi, della sua condizione fisica, della necessità di trovare un 9 che possa dare continuità, di prestazioni e sottoporta, e verrà ascoltata la voce della nuova proprietà, Investcorp, che sta completando l'acquisto del club da Elliott.Ancora non si conoscono i piani legati alla gestione dell'area tecnica e sportiva del fondo del Bahrain, per questo non va esclusa nessuna opzione,, uno dei punti deboli della squadra di Pioli, che nel girone di ritorno si è persa completamente in zona gol:Mancano i gol, soprattutto di Zlatan, che ha timbrato il cartellino 7 volte nel girone di andata e una sola volta in quello di ritorno, contro il Venezia il 9 gennaio. Un punto ha sua favore, quando è in condizione fa ancora la differenza