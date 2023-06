Non le lacrime, quelle arrivano e se ne vanno. Non la voce, quella si controlla. Non la postura, su quella Ibra ha costruito una carriera. E nemmeno le parole. Da amabile sbruffone quale è sempre stato.: quanto affetto in uno svolazzo di congedo, quanta riconoscenza.- un’urgenza a sua insaputa -l’emozione trattenuta, il groppo in gola, le parole consegnate al vento. C’è stato un momento, in cui il campione è stato - non è nemmeno corretto dire travolto - ma schiaffeggiato dall’emozione, perché lo schiaffo arriva senza preavviso.Diverso da tutti, uguale solo all’idea migliore di se stesso. Non ce n’è stato uno che gli somigliava, non c’è e forse non ci sarà., fin dall’inizio, fin da quando - giovane assai - arrivò alla Juventus: aveva i capelli lunghi e lo stesso ego.Un tremore di foglie, ecco cosa è stata quella mascella che tremava. Un tremore di foglie secche al vento, lungo il viale del tramonto., che ci restituisce non tanto la divinità a cui il nostro si atteggia, quanto il suo essere uomo.- li ha, certo che li ha - e poi però si arrende ad un tremare di foglie, si spiace del vento che porta via tutto, si controlla senza riuscirci, perché nel consegnarsi alla leggenda, la mascella ha fatto il suo dovere: ci ha detto che in fondo,