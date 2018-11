. Come vi abbiamo raccontato in queste settimane,. E non ci sono problematiche economiche particolari, l'operazione è sostenibile per l'ingaggio dello svedese non più mostruoso ma accessibile (attorno ai 4 milioni totali), il Milan è tranquillo sotto questo aspetto anche per il Fair Play Finanziario. Insomma,, prima del blitz per Gonzalo Higuain. Ma come procedono le cose negli ultimi giorni?- Non solo la dirigenza del Milan e Rino Gattuso;Si può andare avanti con convinzione e fiducia, a patto che le condizioni non diventino eccessive sotto tutti gli aspetti, anche quello che riguarda Mino Raiola. Tutto il Milan è determinato e convinto sullo svedese, ma. Leo conosce bene Zlatan da anni, sa come, non esclude che possa scegliere per una meta diversa in vista della chiusura della sua carriera, per questo vuole meno pressione possibile su questo affare e. Lo svedese è affascinato dal ritorno e legatissimo al Milan, sa che può essere una soluzione perfetta ma. Quando si entrerà davvero nel vivo, perché ad oggi Ibrahimovic è un pensiero stupendo rossonero sempre più forte ma ancora da costruire, palla a Zlatan dunque; che è sempre una buona idea.