L'attaccante rossonero è stato a Stoccolma negli ultimi due mesi insieme alla famiglia ed è descritto in una grande condizione di forma. Questo in virtù degli allenamenti svolti con l'Hammarby, società della quale detiene il 50% delle quote.. Non vi sono aggiornamenti certi sullo screening medico che lo svedese potrebbe fare in forma privata a domicilio. Il tecnico Stefano Pioli non vede l'ora di poter rivedere il classe 81' a Milanello.Ma la partita più importante si giocherà con l'amministratore delegato Ivan Gazidis.o. Il club è molto soddisfatto della scelta fatta a gennaio: Zlatan ha confermato, ancora una volta, di poter fare la differenza anche a 39 anni. Difficile trovare un giocatore in grado di determinare così tanto anche fuori dal campo. Un leader carismatico che, in una squadra di tutti i giovani, può dare ancora tanto. Le indiscrezioni raccolte racconta una forte volontà di continuare ancora per un'altra stagione e poi intraprendere la carriera di agente al fianco di Mino Raiola.