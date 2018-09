Mauro Icardi sta bene, è tornato ad allenarsi insieme ai compagni della nazionale argentina e sebbene non scenderà in campo nella prima amichevole che vedrà la Seleccion affrontare la Colombia la punta dell'Inter si è concessa in una lunga intervista ai microfoni di Tyc Sports.



VALGO L'ARGENTINA - "Sono qui per dimostrare quello che valgo, Scaloni continua a mostrarmi che sono importante per lui. Io non mi chiedo perché non sono andato al Mondiale. Sampaoli ha deciso che dovevo restare fuori ed è finita lì. Io per l'Argentina ci sono sempre. Dobbiamo pensare al presente e al futuro. Spero di dare alla Nazionale ciò che si aspetta da me".



LE CRITICHE E MESSI - "Ho la personalità per incassare le critiche. Oggi arrivano critiche per qualsiasi cosa, ma ho un carattere che non dà peso a tutto ciò che si dice. Messi? È una cosa rara non vederlo qui, anche per i tifosi. E' il numero uno del calcio, ma è giusto che si sia preso un po' di riposo dopo il Mondiale. Con lui ho già giocato, parliamo sempre in allenamento: è mancato il tempo per affinare l'intesa".

LAUTARO - "Lautaro Martinez deve stare tranquillo, l'infortunio non è grave. L'abbiamo perso, ma solo per queste partite. L'intesa? Già all'Inter in questi due mesi ci siamo trovati bene. Sicuramente la prossima volta giocheremo assieme. Doppio 9? Nell'Inter ci completiamo bene: io cerco il gol, lui la giocata e l'ultimo passaggio".