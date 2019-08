Beppe Marotta aveva parlato di ottimismo circa la soluzione del caso, di fiducia in vista di una soluzione gradita all'Inter e anche a Mauro Icardi. E invece, nel muro contro muro tra la società nerazzurra e il suo ex capitano si arriva allo scontro finale, visto che il bomber argentino ha deciso di andare alla battaglia legale contro il club. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, Icardi ha deciso di fare causa all'Inter presentando ricorso al Collegio Arbitrale per il trattamento che gli è stato riservato nelle ultime settimane, in cui si è spesso allenato ai margini del gruppo, in particolare per quanto riguarda la parte tattica.



L'ex numero 9 chiede il reintegro immediato nella rosa di Antonio Conte e ha chiesto un risarcimento economico per i danni subiti, che dovrebbe ammontare a 1,5 milioni di euro. Niente Monaco, respinto nuovamente nonostante i tentativi concreti del club del Principato (che offriva circa 10 milioni di ingaggio) niente Juve nel futuro di Icardi, che ha deciso di andare allo scontro totale con l'Inter.