Mauro Icardi sembra veder riavvicinare il proprio rientro in questa Inter. Secondo il Corriere della Sera, ci sono voci di un incontro top secret che ci sarebbe stato tra l’ex capitano e una delegazione di giocatori (tra cui Perisic, Brozovic e il capitano Handanovic), proprio per smussare le divergenze. "Martedì il clima tra Icardi e i compagni presenti a pranzo ad Appiano Gentile è stato definito molto più sereno rispetto alle ultime settimane, quando l’argentino spesso mangiava in compagnia da solo o in compagnia di pochissimi. E’ un passaggio necessario e obbligato, in questa storia", scrive La Gazzetta.