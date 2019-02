Secondo La Gazzetta dello Sport, Mauro Icardi, nel nel colloquio di ieri con Luciano Spalletti, si sarebbe detto sconvolto e stupito della decisione di togliergli la fascia. E, a proposito delle dichiarazioni pubbliche di Wanda, avrebbe anche detto di non sapere a fondo cosa esattamente dice la moglie in tv. "Parole che però non alleggeriscono la sua posizione, anzi, in qualche modo la complicano", scrive La Gazzetta.