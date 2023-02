Gli auguri postato su instagram da Mauro Icardi a Paris Hilton hanno fatto il giro del web. In particolare il fatto che l'attaccante ex-Inter e Psg oggi al Galatasaray la abbia definita "Regina" ha scatenato il gossip sui due, con Icardi che da tempo è ormai single dopo la rottura con Wanda Nara.



I due si erano conosciuti nel 2016 in occasione di una sfilata di moda dello stilista Philippe Plein. Il selfie suggellò un principio di amicizia, che negli anni si è sviluppata grazie allo scambio di like e commenti su Instagram. Recentemente però, ai fan dei due, non sono passati inosservati tanti like reciproci...



