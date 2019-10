Una doppietta per lanciare il PSG alla vittoria per 4-0 nel classico di Francia contro il Marsiglia, quinta partita consecutiva in gol e ben 7 reti segnate in 7 partite (più un assist). Mauro Icardi ha ritrovato lo smalto di un tempo e nel post-partita della gara, intervistato da Canal + si è anche tolto un sassolino dalle scarpe lanciando una stilettata sibillina sia all'Inter che ai suoi ex-compagni di spogliatoio.



DOPPIO ATTACCO - Premiato come uomo del match Icardi ha avuto parole di elogio per il club parigino che risuonano però come un attacco a quello nerazzurro: "Sicuramente il Paris Saint Germain è la miglior squadra in cui ho giocato. Qui ho una buona chimica con i miei compagni di squadra e questo mi rende più facile segnare"