L'estate dei grandi bomber che cambiano casacca vedrà inevitabilmente coinvolto anche. L'attaccante argentino ha chiuso una stagione in prestito altornando letale come ai tempi dell'Inter chiudendo con, praticamente più di un gol ogni 90 minuti, ma fra 4 giorni tornerà ufficialmente a disposizione delcon cui è sotto contratto ancora per una stagione a 9 milioni di euro di ingaggio. Un ritorno a Parigi che né lui, né soprattutto la compagna e agentevogliono prendere in considerazione aprendoProprio il ruolo di Wanda potrebbe essere centrale nelle decisioni dell'attaccante. La showgirl argentina non ha mai nascosto la volontà di tornare a vivere in Italia e la storia social, prima postata e poi cancellata poco dopo di una giovaneUn messaggio criptico, ma che ha fatto accendere il popolo milanista chein rossonero proprio qualche giorno dopo lo "scippo" completato da Marotta e Ausilio per MarcusCosa può accadere però nel futuro di Icardi? Va detto che nonostante il sogno dei tifosi,per il nuovo corso rossonero(ha 30 anni ormai)(dovrebbe passare da 9 milioni a non più di 4). E allora chi potrebbe puntare su di lui in Italia? La, se dovesse riuscire a piazzare sia Vlahovic che Milik un colpo praticamente a gratis e sfruttando i vantaggi del decreto crescita potrebbe pensarci, ma anche la, che Icardi avrebbe considerato in caso di Champions League, non è del tutto fuori dai giochi. Più lontano il, che si avvicinò a lui all'epoca dell'Inter, ma che se dovesse salutare Osimhen punterà su profili più di prospettiva.E all'estero? Per ora il mercato non ribolle con l'opzione più concreta finora che è rappresentata dai sondaggi dei. La showgirl argentina non vuole trasferire lì la sua famiglia e alla stampa turca ha confermato:Resta viva infine anche l'ipotesi di un ritorno a titolo definitivo alche economicamente sta provando a raccogliere fondi per finanziare il suo acquisto dal PSG anche, magari, grazie a qualche sponsor esterno che però potrebbe sopraggiungere soprattutto in caso di qualificazione alla prossima Champions. Aspetterà Maurito fino al playoff in programma il 22-23 e il 29-30 agosto?