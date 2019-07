Dopo l'esordio con vittoria di una settimana fa a Lugano, la nuova Inter di Antonio Conte scende di nuovo in campo, questa volta nel primo test probante stagionale: oggi alle 13.30 italiane (19.30 ora locale) è infatti previsto l’esordio dei nerazzurri nella International Champions Cup contro il Manchester United, nella sfida in programma a un tutto esaurito (60mila tifosi) National Stadium di Kallang, città di Singapore, valida per la manifestazione che è ormai diventata una vera consuetudine nel calcio estivo.



TRA CAMPO E MERCATO - Handanovic e compagni affrontano il team di Ole Gunnar Solskjaer, in piena fase di preparazione in vista dell'inizio della Serie A e della Premier, privo però dell'oggetto del desiderio del mercato nerazzurro, ovvero l'attaccante Romelu Lukaku, che non è stato convocato per il match, ufficialmente per un problema alla caviglia, ufficiosamente per il desiderio del belga di andare via; assente chiaramente anche Mauro Icardi, separato in casa e rimasto a Milano per scelta di Conte, mentre va in tribuna l'altro "epurato" Radja Nainggolan. Nessuna delle due squadre ha disputato sin qui una gara ufficiale, ma soltanto amichevoli con compagini nettamente inferiori: sono previsti già oltre centomila spettatori sulle tribune del National Stadium.





LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Manchester United (4-3-3): De Gea (dal 62' Romero); Wan Bissaka (dal 62' Diogo Dalot) , Tuanzebe (dal 62' Bailly), Lindelof (dal 57' Jones), Shaw (dal 62' Young) ; Matic (dal 62 Fred)', Pogba (dal 62' McTominay), James (dal 62' Greenwood); Lingard (dal 62' Andreas Pereira), Martial (dal 62' Chong), Rashford (dal 62' Mata).



Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Dalbert; Longo (dal 46' Perisic), Esposito.



h 13.30 National Stadium (Kallang),, Singapore: Manchester United-Inter 0-0 LIVE





LA CRONACA:



63' - Ci provano de Vrij e Gagliardini su azione d'angolo, il muro United salva.



53' - Colpo di testa di D'Ambrosio, salvato sulla linea da Wan Bissaka.



51' - Gioco di prestigio di Pogba, che ne salta due e calcia dal limite destro dell'area: Handanovic salva.



50' - Palo di Matic, che colpisce di testa su calcio d'angolo e centra il liegno.



48' - Lingard viene servito da Pogba a tu per tu con Handanovic, ma D'Ambrosio salva sulla linea il tiro dell'inglese.



46' - Comincia la ripresa: dentro Perisic davanti, al posto di Longo.



45'+2 - Termina il primo tempo: gli uomini di Conte tengono bene, poco pericolosi in attacco.



45' - Ancora Handanovic, che salva su assist in profondità e Martial lanciato a rete.



40' - Bellissimo uno-due tra Martial e Lingard, con il francese che si presenta a tu per tu con Handanovic: lo sloveno salva ancora.



38' - Che occasione per D'Ambrosio: gran cross di Brozovic dalla sinistra, De Gea esce a vuoto ma il centrale di testa spedisce clamorosamente fuori a porta vuota.



37' - Grande occasione per James, che dal vertice destro dell'area piccola sparacchia fuori.



30' - Cross in mezzo da parte di Shaw, che serve Rashford: l''inglese tutto solo al centro dell'area buca dopo un miracoloso tocco di Handanovic.



23' - Ancora Rashford con un tiro dalla distanza, Handanovic para con serenità.



14' - Shaw pericolosissimo con un fendente dai 25 metri, che sfila a fianco di Handanovic.



6' - Rashford pericoloso dalla distanza, Handanovic osserva.



1' - Inizia il match.