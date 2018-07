Nella notte tra mercoledì e giovedì, a Philadelphia, la Juventus affronterà il Bayern Monaco per l’International Champions Cup: sul tabellone Snai la vittoria juventina è data a 2,80, si punta a 3,45 sul pareggio, mentre il Bayern è leggermente favorito a 2,20. Quote interessanti anche sui risultati esatti: il 2-2 si gioca a 11 mentre il 4-2 è dato a 30 in favore dei tedeschi e a 35 per i bianconeri.