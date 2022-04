Pietro Iemmello vittima di una caccia all'uomo a Foggia. Diverse invasioni di campo, insulti e minacce per il bomber del Catanzaro, ex della squadra rossonera. A rendere ancora più amara la vicenda è la rivelazione della moglie del calciatore, Giulia Elettra Gorietti: "Nostra figlia ha visto tutto. Per me è il fallimento dei valori che il calcio e lo sport devono trasmettere. Mia figlia ieri guardava il papà giocare e ha dovuto assistere a uno spettacolo che ha tutto tranne che di sport e dei valori che il calcio trasmette e DEVE trasmettere ai giovani. Poi ci chiediamo perché in Gran Bretagna il calcio è più sicuro. Perché è impensabile ciò che è successo ieri, con minacce di morte e tagli di gola mimati in diretta tv. Davanti a bambini che guardano la loro squadra. Foggia? Non parlo mai di calcio, ma dopo ieri li condanno fortemente perché non sanno gestire la tifoseria e le partite che avvengono nel loro stadio. Inutile dissociarsi nelle interviste, lo dimostrino con i fatti".