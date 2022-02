Intervistato da Radio Anch'Io Sport, il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, ha parlato del momento del club granata."Non abbiamo tantissime chance, altrimenti vorrebbe dire non guarare la realtà, però non sono così misere. Nelle ultime tre gare abbiamo rischiato di vincerle. Contro il Milan abbiamo fatto una prestazione incredibile. Sono fiducioso"."È un progetto a medio-lungo termine, perchè ci sono cose che possiamo realizzare velocemente. Abbiamo intenzione di intervenire sia dal punto di vista digitale che da quello immersivo, per migliorare l'esperienza dei tifosi. Stiamo lavorando ad un progetto per migliroare la prestazione dei giocatori. Dal punto di vista sportivo, invece, porteremo avanti il progetto dello Stadio. Il rapporto con l'amministrazione è sano e costruttivo: noi ce la metteremo tutta"."Ci siamo affidati ad una società per capire se gli spazi esistenti siano sufficienti per un restyling o se sarò il caso di dar vita ad un nuovo stadio. Entro un mese confidiamo di saperne di più"."Carlo Bonomi è un identik perfetto. Mi auguro che sia tutt'altro che bruciato e che tra qualche giorno potremmo scegliere lui. È una figura istituzionale, notevole, che ha un dialogo con il governo. Può mettere tutti d'accordo. Sono l'ultimo arrivato. Ci sono tante cose che non vanno, come il rapporto con i procuratori, a cui bisogna dare un freno. Anche l'equilibrio finanziario, in cui quasi nessuno reisce a rientrarci. Dobbiamo riportare appeal, che sta scendendo tra i giovanissimi. Dobbiamo riportare le famiglie allo stadio in totale sicurezza. Aumentare la spettacolarizzazione... C'è tanto tanto da fare".