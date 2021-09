Non sono giorni semplici in casa Napoli per quanto riguarda il ruolo di portiere. Domenica contro il Genoa è arrivato l'infortunio di Alex Meret che dovrà restare fuori presumibilmente tre settimane e intanto Ospina tornerà solo venerdì dopo gli impegni con la Colombia. Un ex estremo difensore azzurro è Gennaro Iezzo che ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue parole:



PORTIERE - "Ho parlato con Mirante il giorno in cui ho appreso dell'infortunio di Meret e gli ho chiesto se gli farebbe piacere indossare la maglia del Napoli. Antonio sarebbe pronto già per giocare contro la Juventus e difendere i pali".



OBIETTIVI - ​"​Il Napoli se la gioca per vincere lo scudetto, il Napoli è allo stesso livello delle altre squadre di vertice".