Dall'Olanda continuano ad arrivare novità e versioni in merito al caso Mohamed Ihattaren, fantasista acquistato dalla Juventus con 1,8 milioni versati al PSV e girato poi dai bianconeri alla Sampdoria in prestito. Le ultime indiscrezioni raccontavano addirittura di un possibile addio al calcio del giocatore classe 2002, ora le ultime voci presenterebbero una nuova versione.



Il giornalista Rik Elfrink dell'Algemeen Dagblad, ad esempio, segue da vicino le vicende del club di Eindhoven e ha riportato alcuni aggiornamenti sul caso Ihattaren. "Non vuole tornare alla Samp, è vero, perché in questo momento vuole stare vicino alla famiglia. Ma a me non risulta che voglia abbandonare con il calcio. Potrebbe cambiare qualcosa a gennaio..." è la versione del giornalista.



Dietro alla fuga ci sarebbe un malessere slegato dal calcio ma connesso alla famiglia, marocchina, molto legata, musulmana osservante, emigrata ad Utrecht anni fa e colpita nel 2019 dal lutto della scomparsa del padre. Ihattaren, molto scosso dalla perdita, si sarebbe fatto carico finanziariamente ed emotivamente di madre, sorella e nipoti, ma il trasferimento in Italia lo avrebbe allontanato dalla famiglia, 'costringendolo' a tornare quando le cose, in sua assenza, si sono complicate.



Secondo Il Secolo XIX la Samp non sapeva della sua situazione, e lo avrebbe accolto in sovrappeso di almeno 5kg, convinta anche dai video su Youtube che certificavano il suo talento. La posizione blucerchiata, ora, sembra abbastanza semplice, non avendo versato nulla per il suo cartellino. Più copmlessa la situazione della Juventus, che dovrà affrontare il discorso con il Psv cercando di capire, nel frattempo, se davvero Ihattaren vuole lasciare il calcio.