La Fiorentina ha già definito l'acquisto dell'attaccante esterno francese Jonathan Ikoné (classe 1998 ex PSG), che arriverà a gennaio dal Lille per una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro.



L'Arsenal offre 80 milioni di euro per Vlahovic, che però non si è nemmeno messo a parlare col club inglese. Così, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, l'ipotesi primaria che portava a Borja Mayoral al momento è in stand by. Lo spagnolo aspetta un segnale, anche perché preferirebbe Firenze al Crystal Palace o all'Eintracht Francoforte.



Ai viola piace da sempre Joao Pedro (Cagliari), dubbi semmai sul ruolo da centravanti nel 4-3-3 e sul prezzo. Analizzato come profilo di vice Vlahovic per un’operazione più low cost anche il genoano Caicedo, cercato dai viola già quando era alla Lazio.