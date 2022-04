Solo una pessima Juve con quello striminzito 1-1 agguantato al 95' in 11 contro 9 ha potuto far durare così poco un momento a suo modo storico, magico.. Il rapporto con Andreaè quello che è, la fine dell'avventura del Del Piero calciatore alla Juve è ormai agli archivi da una decina d'anni. Ma non passa stagione che il popolo juventino non trascorre sperando in un suo ingresso nella dirigenza bianconera, indipendentemente dal ruolo, pace o non pace.. “Felice di essere tornato”, le parole donate al mondo dei social. Poi la passeggiata sulla balconata per mostrare la sua numero 10 sia nella versione bianconera di oggi che in quella speciale griffata Adidas-Kobra e utilizzata per l'occasione dalla Juve contro il Bologna. Iconica l'immagine di Alex in piedi con le braccia larga e le dita in segno di vittoria, che rimanda proprio a quel 13 maggio 2012- E nel giorno del ritorno del numero 10 più 10 che ci sia nella storia della Juve, giocatore con più presenze (705) e più gol segnati (290),Chiamato al cambio dopo un'ora di gioco non ha nemmeno avuto alcuna reazione diversa da quella di voler andare via il prima possibile, un po' perché non c'era tempo da perdere e un po' perché non c'era altro da fare: via, di corsa, verso la panchina senza fermarsi se non per un gelido abbraccio con Allegri.