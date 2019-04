« Un'emozione molto bella, ero a Trigoria e mi hanno detto che sono stato convocato. Un sogno essere con la Nazionale dei grandi »: parole e musica di Alessio Riccardi, centrocampista della Roma convocato da Mancini e Di Biagio per lo stage congiunto in quel di Coverciano. Il classe '01 ha preso parola in zona mista ai nostri microfoni.



IL RUOLO - " Fino a ora ho giocato in parecchi ruoli, ma dove mi trovo meglio è da mezzala o trequartista. Sono ancora giovane e ho tanto da imparare"



LA ROMA - "Sono tutti molto disponibili, non c'è qualcuno in particolare. Per il prossimo anno vedremo, ancora non si sa niente. Fino a ora è stata una bellissima stagione, dal punto di vista tecnico non ho dato il meglio di me in alcune partite, ma cerco di tornare al top. Ringrazio tantissimo Di Francesco, gli sarò sempre grato per la fiducia"



L'EUROPEO - "Come lo scorso anno che abbiamo perso in finale, sarà una bellissima esperienza. Spero nel campionato con la Primavera e l'Europeo in questo finale di stagione"



ZANIOLO - "Magari mi favorisce anche quello, essere qui è un sogno. Mi godo questo momento. Cerco di dare il massimo per farmi vedere dal mister".



IDOLO - "Sono cresciuto nel mito di Totti. Giusto non ritirare la 10 affinché tutti possano sognarla".