Arabia Saudita, Messico, Polonia, Australia, Olanda, Croazia e Francia. Questa è la lista delle nazionali affrontate dall’Argentina in Qatar. Il palcoscenico dei Mondiali, da sempre, regala emozioni e match entusiasmanti tra le migliori nazioni del pianeta.. Il nostro amato – quanto bistrattato – sport. Sì perché la storia che vi stiamo andando a raccontare fa parte di questo secondo grande emisfero del calcio.Ecco, forse non proprio il paese con la più grande tradizione calcistica esistente al mondo. I bengalesi, nonostante lo sport più praticato sia il cricket, diffuso dai tempi della dominazione inglese, seguono con passione ed ardore il gioco del pallone. Anche se i risultati sportivi non vanno di pari passo con il tifo nazionale. Infatti,, nel lontano 1980 – 4 sconfitte e zero punti nel Gruppo A con Iran, Corea del Nord, Siria e Cina -. Certo che la domanda sorge spontanea. Perché stiamo parlando del Bangladesh? Ecco, la spiegazione è presto data. Questa è una notizia che, nel caso in cui fosse confermata, darebbe vita ad uno degli incontri più strani della storia del calcio mondiale.– che si celebra il 4 maggio di ogni anno, in memoria della tragedia di Superga che ha distrutto la favola del Grande Torino -. Se Messi e compagni dovessero accettare l’offerta, il governo dichiarerà quel giorno festa nazionale. Ed ora, un’altra domanda?Una risposta che merita qualche passo indietro.- Partiamo dal recente passato., match decisivo per le sorti dell’Albiceleste ai Mondiali. I bengalesi si sono dati appuntamento all’University Area della capitale, dov’è stato montato un maxischermo per seguire l’incontro: quando è cominciato il match, in Bangladesh era l’una di notte. Al fischio finale è iniziata la festa – tra trombette e caroselli in giro per la città - per la qualificazione dell’Argentina agli ottavi della Coppa del Mondo.– diventato virale sui social e ripreso da numerosi argentini in giro per il mondo -. L'Argentina ha avuto pessimi rapporti con il Regno Unito sin dalla guerra delle Falkland. Per il Bangladesh, invece, i problemi risalgono all'era coloniale. Per molti abitanti del Bangladesh, un paese a suo modo segnato dal colonialismo britannico, non fu peraltro particolarmente difficile empatizzare per l’Argentina e lo spirito di rivalsa che i suoi abitanti avevano verso l’Inghilterra dopo il conflitto per la sovranità delle Malvinas. Inoltre, in Bangladesh si ricorda che, durante la Seconda guerra mondiale, il Regno Unito fermò i suoi rifornimenti, causando la gravissima carestia del Bengala.– nati dopo l’apertura di una missione nel 1970 - hanno– a spiegazione della passione verso l’Argentina -NEL SEGNO DEL DIEZ -. Con la TV a colori che iniziava a diventare più disponibile nel paese, i Mondiali diventarono più accessibili., capace di sbalordire il mondo con le sue capacità calcistiche e che ha portato l'Argentina sul tetto del mondo. È stato amore a prima vista.da quell’edizione dei Mondiali. Maradona e l’Argentina, quindi, sono entrati nel cuore di molti bengalesi. Il sostegno per la Seleccion continuò a lungo, anche dopo che Maradona si ritirò.. Inevitabile a questo punto che mentre la Pulce alzava la Coppa del Mondo a Doha, a Dhaka si verificasse ciò che in quello stesso momento stava avvenendo a Buenos Aires. Di fatto il Bangladesh si sente campione del mondo tanto quanto l'Argentina. E c’è di più:– chiusa nel 1974 -, citando il crescente scambio commerciale ed un reciproco interesse nella cooperazione in diversi campi, incluso lo sport., dopo ben 36 anni, ai Mondiali non è solo un successo per il paese sudamericano. È la rivincita e la rinascita di un paese intero. L’Argentina? No.. Ed ora, bisogna solo aspettare che la federcalcio risponda alla richiesta. Argentina-Bangladesh è ancora tutta da giocare ma il match internazionale è già cominciato.