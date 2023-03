Era successo anche con Drake, rappresentato da un gufo nella gara d'andata: il Barcellona dedicherà la maglia del Clasico contro il Real Madrid ad un artista in conseguenza della partnership stretta con Spotify. Questa volta toccherà a Rosalìa, cantante che sta portando in auge l'electro flamenco e che sarà in Italia, al Forum di Assago, il 1 dicembre per il suo Motomami Tour. "Motomami", nome del singolo di punta, è anche la scritta che campeggerà sulle maglie del Barcellona nella grande sfida di domenica 19 marzo.



