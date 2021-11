Il Barcellona sta studiando la soluzione migliore per rescindere il contratto Samuel Umtiti. Il difensore francese da dopo l'operazione e non stato più lo stesso e questa stagione ha non ha giocato nemmeno un minuto. Il campione del mondo era uscito dal piano tattico di Koeman e non farà parte di quello Xavi per questo la dirigenza Bluagrana sta cercando una soluzione per liberarsi anticipatamente dell'oneroso contratto in scadenza nel 2023.