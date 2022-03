Exclusive #Rüdiger: Secret negotiations in Barcelona! On Wednesday night Alemany, Cruyff & ARs agent Senesie met in the hotel „The Barcelona Edition“. The appointment went three hours. Barca wants Rüdiger as a free agent! @SkySports @Sky_Marc #CFC pic.twitter.com/6VNAhvSm62 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) March 31, 2022

Il Barcellona accelera per. Il difensore in scadenza di contratto con il Chelsea è la prima scelta della dirigenza della Juventus per la prossima stagione, ma nella giornata di mercoledì l'agente del giocatore è volato in Spagna per incontrarsi con i dirigenti del club spagnolo. L'incontro, raccontato da Sky Sports, è andato in scena in un hotel di Barcellona ed è durato circa tre ore.- In questi mesi il Barcellona sta lavorando molto sui parametri zero: dopo aver praticamente preso Kessie dal Milan sta chiudendo anche per Christensen del Chelsea da dove potrebbe arrivare anche Azpilicueta. Un altro giocatore che può arrivare dall'Italia è Paulo Dybala, in estate lascerà la Juventus e il Barça è uno dei club interessati all'argentino. Zero spese per i cartellini e ingaggi da discutere, il nuovo Barcellona costruisce così la squadra per ripartire con un nuovo ciclo.