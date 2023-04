Dopo prestazioni maiuscole con la maglia del Napoli, Victor Osimhen ha stregato mezza Europa, tanto che il Bayern Monaco sarebbe interessato al giocatore per soddisfare le esigenze di Thomas Tuchel. I bavaresi vogliono rimediare alla discontinuità di forma di Choupo-Moting.



Secondo SportBild, l'attaccante sarebbe disposto a un trasferimento in Bundesliga. Si parla di cifre intorno ai 100 milioni. Il nigeriano conta già una breve esperienza in Germania, al Wolfsburg.