Una stagione trionfale.E comunque vada a finire sarà una stagione storica per le Aguias, capaci di sciorinare in campo un calcio di alto livello, di produrre talenti in serie attraverso l'accademia di Seixal e di pescare benissimo sul mercato estero come dimostra il clamoroso caso dell'argentino. Quest'ultimo, acquisito a luglio 2022 dal River Plate perdopo una serrata, e dopo un mondiale in Qatar che gli è valso il riconoscimento di miglior calciatore giovane del torneo, è stato ceduto a gennaio 2023 al Chelsea dietro pagamento della clausola rescissoria daDunque per il club della Luz è un 2022-23 indimenticabile, fatto di successi a tutto campo. E fra i tanti ce n'è anche uno che mai verrà citato nell'albo d'oro della società encarnada né assegna un tangibile riconoscimento da inserire nella sua vasta sala trofei: l'uscita totale e definitiva dallo, che sul piano giudiziario si è concluso nello scorso mese di febbraio con due condanne (entrambe accompagnate dalla sospensione della pena) e un'assoluzione., nonostante l'evidenza e la forza del legame fra il club e la figura-chiave della vicenda:, che nel momento in cui lo scandalo esplode è indicato come consulente giuridico della società encarnada.Un'etichetta, quella di “consulente giuridico”, piuttosto scarna e limitante. Perché in quel momentoE continua a orbitare intorno al Benfica anche dopo che l'esplosione dello scandalo determina il suo allontanamento formale per ragioni di opportunità. Infatti nei mesi successivi al suo distacco dagli encarnados si scopre che. E che in quel ruolo continua a essere pagato dal Benfica per le intermediazioni. Circostanza parecchio strana, sulla quale molto si può speculare a partire da un dato di fatto: che Gonçalves si prende carico di tutte le colpe del proprio agire, scagionando il Benfica.. Alla fine della vicenda giudiziaria, lo scorso febbraio, sarà uno dei soli due condannati:, pena sospesa, per un crimine di corruzione attiva. I suoi avvocati hanno immediatamente annunciato il ricorso in appello.Ma quali sono stati i fatti al centro dello scandalo? Per rispondere bisogna risalire indietro di cinque anni. Èquando l'ennesima tempesta si abbatte sul calcio portoghese., prelevato nella sua abitazione a Santarem. Curiosamente, negli articoli pubblicati in quelle ore Gonçalves viene definito “direttore del dipartimento giuridico del Benfica” (oltreché “braccio destro del presidente Vieira”), e non semplicemente “consulente giuridico”.. Fra gli altri soggetti toccati da quella prima ondata di provvedimenti giudiziari, due arriveranno fino in fondo alla vicenda. Si tratta di(quest'ultimo, nei ritagli di tempo, fa anche l'osservatore arbitrale). Il primo verrà condannato, il secondo sarà assolto.Secondo l'accusa, Gonçalves avrebbe beneficiato disu procedimenti giudiziari in corso, acquisite direttamente attraverso accesso non autorizzato al sistema CITIUS, la banca dati del ministero. Per questo l'operazione giudiziaria viene battezzataStando a quanto riferiscono nell'immediato le fonti di stampa,Per ottenere ciò Gonçalves dà come cambio merci una serie di benefit, tutti quanti legati al Benfica: inviti di categoria VIP per assistere alle gare della squadra encarnada sia in casa che in trasferta, prodotti del merchandasing, maglie ufficiali della squadra. Ma dalle informazioni raccolte vengono fuori anche offerte di benefit di altro tipo. Per esempio, la prospettiva che un nipote di José Silva venga assunto dal Museu Benfica Cosme Damião, il museo del club intitolato al suo fondatore.Il Benfica si affretta acosì come ogni ipotesi di coinvolgimento nella vicenda. Sicché viene fuori una ben strana rappresentazione delle cose: iPura curiosità personale. Così è e così sarà alla fine della vicenda giudiziaria. Che se si esaurisse entro questi termini sarebbe già strana parecchio. Invece le sue bizzarrie non si fermano qui. E continuano a ruotare tutte intorno all'avvocato Gonçalves.Per il consulente giuridico l'allontanamento dal Benfica è inevitabile. E l'assenza di un ruolo formale nell'organigramma del club fa sì che le Aguias e i suoi dirigenti escano dal procedimento giudiziario. Quanto a subire conseguenze in termini di giustizia sportiva, non se ne parla proprio. Ma una volta separate le proprie strade da quelle del Benfica, che ne è dell'avvocato Gonçalves. Esce definitivamente dal mondo del calcio? Non esattamente. Già a febbraio 2019, cioè nemmeno un anno dopo l'avvio dell'operazione di polizia giudiziaria, viene reso noto che egliLa federcalcio portoghese (FPF) pubblica il suo nome nel registro ufficiale degli agenti, come titolare di una società denominata . E indovinate un po' con quale club lavora l'agente Gonçalves? Ovviamente col. A luglio 2019 la Profute intermedia il trasferimento di(calciatore che il club encarnado dava regolarmente in prestito, e che in passato ha militato anche nella Sicula Leonzio e nel Padova). Come sottolinea la stampa portoghese, Gonçalves entra nella trattativa come intermediario dalla parte del calciatore. Ma la sua intermediazione si registra anche in occasione di un trasferimento di ben altra importanza: quello che porta l'attaccante paraguayanoAncora una volta Gonçalves entra nella trattativa come rappresentante del calciatoreE c'è addirittura chi intravede un suo ruolo nell'ingaggio, a aprile di un anno fa, del tecnico tedesco che sta guidando questa stagione di grandi successi, il tedesco Roger. Ciò che tirerebbe in ballo Manuel Rui Costa, che da presidente del Benfica tiene assolutamente a marcare una discontinuità rispetto alla gestione del predecessore, di cui pure era un fedelissimo.e altrettanto fa l'intermediario che ufficialmente ha condotto le trattative per l'ingaggio del tecnico ex PSV Eindhoven, Daniel Lorenz. Volano anche gli annunci di querele che però rimangono tali. Quanto a lui, l'avvocato Gonçalves, non prende la parola su questa polemica. È abituato a parlare soltanto quando strettamente necessario. E durante l'intera vicenda E-toupeira non ha praticamente spiccicato parola in pubblico.