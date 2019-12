In casa Torino, tra i giocatori in scadenza di contratto a fine stagione c'è anche Lorenzo De Silvestri. Le trattative per il rinnovo, iniziate negli scorsi mesi, si sono interrotte e, se un accordo non verrà raggiunto nelle prossime settimane, da febbrai il terzino sarà libero di firmare per un altro club nel quale trasferirsi a fine campionato.



Un'ipotesi questa che sta prendendo sempre più piede perché tra le società interessate a De Silvestri c'è anche il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Non è un mistero che tra i due ci sia un ottimo rapporto: era stato infatti proprio il tecnico serbo a volere il giocatore al Torino, dopo che in precedenza lo aveva già allenato alla Fiorentina e alla Sampdoria.