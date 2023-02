Appena una settimana fa, proprio su Calciomercato.com, si parlava, che vedevadavanti a tutti e ancora accreditate di tutti i favori del pronostico. Appena una settimana dopo a guidare il gruppo c’è una nuova capolista: la. Questo a ulteriore testimonianza di come questo sia il raggruppamento più difficile da analizzare. Una parentesi, però, non può non essere aperta sulla nuova apripista, perché laGli uomini di Andreoletti,, sono stati capaci di trovare unache vale più di semplici statistiche. Basti pensare che la Pro Sesto non ha né il miglior attacco (35 reti in 26 partite, quando il Vicenza ne ha ben 44), né la miglior difesa del campionato (34 reti subite contro le 14 della Feralpisalò), eppure riesce con il proprio equilibrio a essere un. Lo dicono le- nessuno ha fatto meglio nel Girone A - e la continuità in termini di prestazioni e risultati. Per questo,, la Pro Sesto sta recitando unin questa strana stagione di Serie C.E in una squadra fatta di meccanismi ben oliati, c’è anche unache sta facendo la differenza in termini realizzativi. Quello che serve per puntare alla promozione. Si tratta di, reduce da una stagione complicata per via di qualche guaio fisico, che ha finalmente trovato la propria dimensione tra i professionisti dopo diverse ottime annate in D. L’attaccante, a segno anche nell’ultimo turno di campionato, guida il tabellino marcatori con, condite anche da 4 assist. Un grande finalizzatore, ma anche un uomo squadra: quello che serve alla Pro Sesto per continuare a puntare in alto.