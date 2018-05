Sta nascendo una stella a Bergamo: Musa Barrow. I suoi gol, ben 3 in 10 presenze, stanno trascinando l'Atalanta verso l'Europa in questo finale di stagione. Gasperini lo ha lanciato nelle ultime settimane a causa degli infortuni di Petagna e Cornelius e il giovane attaccante, che segnava gol a grappoli con la Primavera, ha ripagato la fiducia del suo tecnico. Prestazioni che non sono passate inosservate in Italia e all'estero, tanto che diversi club hanno iniziato a bussare alla porta del Presidente Percassi.





BORUSSIA DORTMUND IN ITALIA - Atalanta-Milan sarà una delle sfide di cartello della penultima giornata in serie A. Sugli spalti sono previsti un buon di osservatori per seguire i gioielli messi in vetrina dagli orobici. Tra questi, secondo quanto appreso da calciomercato.com, ci saranno emissari del Borussia Dortmund per seguire da vincino Musa Barrow. Il gambiano è un obiettivo dei gialloneri, con il direttore sportivo Zorc che sta pensando di formulare un'offerta a stretto giro di posta. L'Atalanta per il suo canterano chiede 30 milioni di euro.



E' SFIDA A JUVENTUS E INTER - Come vi abbiamo raccontato su queste colonne, su Barrow si è mossa la Juventus. Marotta e Paratici studiano un'operazione con l'Atalanta simile a quella che porterà in bianconero Mattia Caldara.Il difensore è stato acquistato nel gennaio 2017 dai bianconeri ed è stato lasciato in prestito alla Dea per un anno e mezzo (arriverà alla Juve in estate). Anche l'Inter ha puntato i radar sui nerazzurri, mostrando un interesse sia per la giovane punta che per Josip Ilicic, talento discontinuo che con Gasperini è tornato a essere un giocatore importante. Tra blitz e piani in fase di sviluppo, c'è il rischio che si scateni un'asta per Musa Barrow.