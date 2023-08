"Ok, il prezzo è giusto!", potrebbero rispondere i dirigenti della Fiorentina agli emissari del Brentford che hanno portato per Nico Gonzalez un'offerta superiore ai 40 milioni di euro. Trovano conferme le indiscrezioni uscite in questi minuti anche presso le verifiche della nostra redazione, che ha appurato che i viola avevano respinto al mittente un primo interessamento da parte delle Bees con idea di proposta inferiore alla somma minima richiesta.



E ORA? - Adesso la Fiorentina, come prima cosa, si siede al tavolo delle trattative. Ascolta l'offerta in tutta la sua composizione, fa le sue valutazioni sulla plusvalenza e sull'eventuale sostituto, poi la palla, in caso di risposta affermativa, passa al giocatore per i termini personali e le considerazioni sulle opportunità di carriera: il Brentford non fa le coppe europee. Stando a quel che ci risulta, i viola non vorrebbero comunque privarsi del loro nuovo numero 10, anche se l'offerta è di quelle in grado di far vacillare il club di Commisso, che sta valutando in maniera molto seria.