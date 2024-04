Il Brest di Satriano è da studiare: per la prima volta in Europa con due ds e un mercato da 3,5 milioni

Nella stagione delle sorprese, con le storie sensazionali in misura diversa ma notevole di Bayer Leverkusen, Stoccarda, Aston Villa e Girona, non manca all'appello nemmeno il campionato italiano, che può mettere sul tavolo il percorso del Bologna . Eh sì, perchéNon tanto il Nizza dell'italiano Francesco Farioli, che sta andando bene ma ha già un certo blasone. No, ancor meglio sta facendo il, modestissima formazione bretone che dopo la vittoria per 4-5 in rimonta sul campo del Rennes ha certificato la prima qualificazione alle coppe europee della propria storia: è terzo a due punti dal Monaco secondo, può sognare addirittura la Champions League.

Per il Brest, fondato nel 1950, nessun trofeo in bacheca e momento di massimo splendore negli anni '80, trascorsi quasi sempre in prima divisione,: 56 punti in classifica, difesa tra le migliori del campionato, attacco all'altezza con tantissimi giocatori a segno. Una sorta di cooperativa del gol le cui punte centrali contano 10 reti in due alle porte di maggio., dice il tecnicoEcco, Roy è un elemento davvero difficile da trovare in altri contesti.

Roy ha 56 anni e nella sua intera vita ha allenato solo due squadre: il Nizza, club della sua vita e della sua città, e il Brest. Dopo una dignitosa carriera da centrocampista tra Nizza, Tolone, Lione, Marsiglia, Sunderland, Troyes e Rayo Vallecano, con il rimpianto di non essere riuscito a vestire la maglia della Nazionale, diventa direttore marketing e, nel giro di qualche anno, direttore sportivo del suo Nizza. Nel 2010, però, la squadra è in grande difficoltà e affida a lui anche la panchina.. Roy riesce a salvare i rossoneri, ma nel novembre della stagione successiva le difficoltà si ripresentano e viene esonerato a novembre. L'OGC assume Claude Puel con "ampi poteri", così Roy se ne va in Argentina, in cerca di pace. Il problema? Formalmente, è ancora direttore sportivo, e il Nizza lo licenzia in tronco. La questione va in tribunale, Eric viene risarcito con qualche centinaio di migliaio di euro ma deve ripartire altrove. Lo fa a Lens, poi al Watford, sempre da ds e con anche periodi da apprezzato commentatore per la tv francese.

Alla base del lavoro di Roy in una squadra come il Brest, fallito nel 1991 per bancarotta e quindi da quel momento sempre attentissimo ai conti, c'è la sua. "Grazie alla sua esperienza, ha una visione globale che gli permette di assimilare meglio le cose. Lavoriamo nella stessa direzione anche se a volte possiamo avere visioni diverse", dice Lorenzi, che con Roy in estateper gli acquisti del centrocampista Camara e del terzino sinistro Locko. Il bilancio va a gonfie vele grazie alla cessione dell'attaccanteal Borussia Monchengladbach per 8 milioni.. Funziona tutto in sede di campagna trasferimenti, ma in campo?

Il Brest gioca all'antica: non come intendiamo noi all'antica, cioè catenaccio e contropiede, ma all'antica all'inglese, dato che Roy ha lavorato in una società di Premier abituata a lottare per non retrocedere come il Watford:, elemento, questo, ereditato da Jean Tigana (quello del quadrato magico con Platini, Fernandez e Giresse negli anni Ottanta), ex allenatore di Roy al Lione. La difesa davanti al portiere olandeseè guidata dall'obiettivo del Milan- ve lo ricorderete, lo abbiamo trattato molto sulle nostre pagine a gennaio - e daalterna cross e coperture a sinistra ea destra. In mediana un incursore adattato a perno centrale come, Mahdie Kamorydanno dinamismo e anche reti (4, 6, 6), in avanti è tornatodopo l'anonima annata all'Empoli (4 reti), sempre in prestito dall'Inter e titolare in alternanza con(6). Sulle fasce i giocatori che accendono la lampadina:(3) e(4) a sinistra e la stella(8) a destra, un talento difficile ma che in Bretagna ha tutto lo spazio per esprimersi e determinare.