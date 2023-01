Il Brighton travolge 3-0 il Liverpool e Roberto De Zerbi a BBC Sport, esulta: "I miei giocatori sono stati fantastici oggi: abbiamo giocato una grande partita. Se questa è la mia vittoria più bella? Non lo so, ma penso che un allenatore debba inseguire la perfezione, anche se la perfezione non la potrai mai raggiungere. Mac Allister? Alexis è un giocatore fantastico ma questo lo sanno tutti ormai. Prima di essere un giocatore fantastico è un ragazzo fantastico. Sempre pronto a giocare, imparare e migliorare. Ha vinto la Coppa del Mondo e questo spiega meglio chi è Alexis".