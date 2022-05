In un Cagliari che sta lottando per non retrocedere, la luce in fondo al tunnel può essere un ragazzo che gioca a 270 km. Riccardo Ladinetti (ph Sandro Giordano) è il classico bravo ragazzo, testa sul campo e zero grilli per la testa. Centrocampista classe 2000, sta crescendo in prestito dove è arrivato a gennaio dopo aver fatto bene già nella scorsa stagione: quasi 50 partite in un anno e mezzo e la voglia di dimostrare che è pronto per rientrare a Cagliari, indipendentemente dalla categoria.



Gol con l'Ancona e titolare con l'Entella, Ladinetti è stato protagonista anche nei playoff promozione che per l'Olbia si sono interrotti al secondo turno. Riccardo guarda avanti e pensa al futuro, il Cagliari lo studia da vicino e lo tiene sotto osservazione per la prossima stagione.