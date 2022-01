Il Cagliari, alla ricerca di rinforzi per centrare l'obiettivo salvezza, da qualche giorno ha messo nel mirino il centrocampista della Sampdoria Valerio Verre. I rossoblù sembrano intenzionati in ogni modo a convincere i blucerchiati a cedere il trequartista, finito nella lista di trasferimento, anche se la proposta sarda non convince pienamente il Doria.



Il Cagliari ha infatti offerto a più riprese il cartellino di Charalampos ​Lykogiannis, esterno greco classe 1993. La Samp è alla ricerca di un laterale, però i blucerchiati secondo il Corriere dello Sport non sarebbero convinti. A Corte Lambruschini, infatti, stanno per depositare il contratto di Andrea Conti, dal Milan, e hanno altre prospettive di mercato rispetto a ​Lykogiannis, nonostante il forcing isolano.