Se n'è andato all'età di 82 anni l'ex allenatore di Perugia e Milan Ilario Castagner, ex calciatore e allenatore che ha legato la sua carriera al Perugia, portato alla fine degli anni '70 nella storia come prima squadra a terminare un campionato da imbattuta (1978-'79, secondo in classifica con 11 vittorie e 19 pareggi). Ha allenato anche Inter, Lazio e Milan, riportando i rossoneri in Serie A nel 1983.



NELLA STORIA - Dopo il ritiro ha ricoperto anche la carica di presidente onorario del Perugia, dopo la gestione Gaucci. E' stato commentatore televisivo per Mediaset e Rai. A darne l'annuncio è stato il figlio Federico attraverso i social, proprio nel giorno del derby in Serie B tra Perugia e Ternana.



IL MESSAGGIO - "Oggi se ne è andato il sorriso più bello del Calcio italiano.

Grazie a tutti i medici e al personale sanitario dell'Ospedale 'Santa Maria della Misericordia' di Perugia che in queste ultime settimane si sono presi cura di lui.

Ciao papá".