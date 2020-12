La notizia è arrivata nella tarda notte e ha sconvolto il mondo del calcio: Paolo Rossi non c'è più, se n'è andato a 64 anni l'eroe del Mundial. Immediate le reazioni del pallone e non solo per la scomparsa di Pablito: "Ciao Paolo", "L'eroe di Spagna", tutti i messaggi di cordoglio per l'ex attaccante.





In aggiornamento