Rizollatura in vista per il manto erboso di San Siro: la sosta natalizia sarà sfruttata al fine di migliorare le condizioni del campo. Oltre a lavori su serpentine e luci fotosintetiche, dagli USA arriverà una qualità di erba utlizzata per i campi da golf, particolarmente adatta ad attecchire rapidamente anche in condizioni di rigidità atmosferica.