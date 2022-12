. Il documento redatto dall'organismo guidato da Giuseppe Chiné si esprime un modo molto pesante nei confronti del presidente dell'Associazione italiana arbitri (AIA),. Le accuse si concentrano sulla vicenda che coinvolge l'ex procuratore arbitralealla carica mentre si trovava agli arresti domiciliari per scontare una condanna aUna vicenda che ha messo in ridicolo il mondo del calcio italiano e in particolare la sua. Ciò che chiama in causa chi del settore arbitrale del calcio italiano è il massimo responsabile, cioè l'ex fischietto torinese.In realtà, nel documento firmato dalla Procura Figc,. Vanno oltre anche la nomina di un soggetto che amava farsi chiamare Rambo in ragione della carriera militare, altro fronte sul quale D'Onofrio ha denotato una certa turbolenza . Perché stando a quello che gli investigatori della federcalcio hanno messo nero su biancoFra i due esisterebbe. Talmente rodato da spingere il presidente dell'AIA a intervenire in difesa di D'Onofrio quando il vicepresidente della commissione disciplinare AIA, Andrea“aveva invitato [D'Onofrio] per iscritto a tenere comportamento più consoni alle funzioni svolte”, oltre a stigmatizzarne. In quel casonei confronti dell'amico. Nella lista delle accuse rientrano anche le richieste di rimborso avanzate dal procuratore AIA per biglietti ferroviari che sarebbero stati falsificati, le sue scarse presenze in ufficio,(10 novembre 2022) e giudicata, e infine anche ledello stesso Trentalange rese in Consiglio Federale il 15 novembre scorso eDunque una situazione fortemente imbarazzante, tanto da indurre il presidente federale Gabriele Gravina a convocare un Consiglio federale per il prossimo 19 dicembre, con un solo punto all'ordine del giorno:. Da qui a allora passeranno@pippoevai