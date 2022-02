dopo 5 mesi di convivenza forzata e nei quali l'attaccante ha comunque fornito un grande contributo realizzando 10 gol in 15 partite;e ha rappresentato un ostacolo insormontabile nel momento in cui si sono aperte delle possibilità di trasferirsi altrove, anche in Serie A. La recente partecipazione al doppio impegno di qualificazione al Mondiale col Perù ha rimandato ulteriormente la risoluzione di un problema che il patron Vigorito e il ds Foggia proverano a superare nei prossimi giorni dopo la decisione di escluderlo dalla rosa della prima squadra.e che complicherebbe la corsa verso la promozione in Serie A delle Streghe, che hanno investito nel frattempo sull'accoppiata Forte-Farias per aggiungere ulteriore esperienza e conoscenza della categoria per fare il salto di qualità. Per Lapadula gli spazi si chiudono in maniera totale e,e di rimanere nei radar del ct Gareca., alla ricerca di un nome di peso per il reparto d'attacco per affrontare nel modo migliore la seconda difesa consecutiva del titolo conquistato in Copa Libertadores.- Lucas Alario del Bayer Leverkusen e Valentin Castellanos del New York City FC sono i nomi in cima della lista, ma le recenti difficoltà incontrate sul fronte dei rispettivi ingaggi ha fatto scivolare le attenzioni delTurchia o proprio la MLS rappresentano le soluzioni alternative per essere ancora protagonista in un'annata piena di problemi extra-campo, ma con una linea di continuità rispetto al recente passato: quella del gol.