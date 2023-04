Ilsta dividendo l’opinione pubblica spagnola e, in seno al, è stata scelta lama tifosi e addetti ai lavori hanno già decretato il loro giudizio, chiarendo come la questione sia disastrosa per laLa Giustizia spagnola continua a cercare di far luce sulla vicenda dopo aver aperto il procedimento per presunti reati di corruzione tra privati ​​in ambito sportivo, amministrazione scorretta e falso in atto commerciale. Viene contestato ilCome riporta As, i tifosi sono infuriati per la crisi di credibilità e reputazione che ha eroso non solo l'immagine globale del Barcellona, ​​​​ma anche l'istituzione arbitrale. Negli stadi ‘rivali’ sono state tante le rimostranze come lae la chiara richiesta di mandare il club in Segunda Division., ha dichiarato il presidente della Liga, Javier, mentre anche il governo di Madrid ha intimato di far luce sul caso al più presto. Miquel, ministro della Cultura e dello Sport, ha detto: “