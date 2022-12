Daniele Orsato vince la quinta edizione del Premio Internazionale Giulio Camapanati dedicato al miglior arbitro di Mondiali ed Europei. L'arbitro italiano è stato dunque nominato miglior arbitro della Coppa del Mondo in Qatar. Al secondo posto si è classificato il polacco Marciniak, direttore di gara della finale tra Argentina e Francia.



IL PREMIO - Orsato ha arbitrato tre partite al Mondiale in Qatar: la partita inaugurale tra Qatar ed Ecuador, il match della fase a gironi fra Argentina e Messico, e poi ancora una volta l'Argentina nella semifinale contro la Croazia. Orsato è il secondo italiano dopo Rizzoli (primo classificato per il Mondiale del 2014 e l'Europeo del 2016) a vincere il premio dedicato al capo dell’AIA per 18 anni Giulio Campanati.



MA NIENTE INTER - Riguardo a Orsato, restiamo sempre in attesa di capire perché, in Italia, non possa arbitrare partite dell'Inter (a parte lo sporadico Samp-Inter 2-2 del settembre 2021), a causa di un'ammonizione non data nella stagione 2017-18 in Inter-Juventus 2-3 (quasi cinque anni fa!). Perché delle due l'una, visto che Orsato continua ad arbitrare finali di Champions (Bayern-Psg), semifinali mondiali, vincere premi, ma in Italia non può arbitrare l'Inter: o è un farabutto e quindi sbagliano a farlo arbitrare a livello internazionale e prendono tutti degli abbagli a premiarlo, o non lo è, e quindi il 'divieto' di arbitrare l'Inter deve decadere. Che ci dicano la verità, perché una cosa esclude l'altra.