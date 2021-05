I giochi di campo sono fatti, ora è già tempo di mercato, con il valzer delle panchine che si sta compiendo. Il ritorno di Allegri alla Juventus, l'addio di Conte all'Inter, con Inzaghi che ha voltato le spalle a Lotito per prendersi la panchina dei campioni d'Italia, Spalletti verso Napoli, Gattuso a Firenze. Poche volte si era visto un maggio così scoppiettante.Non solo mercato, però, ma anche un filo di romanticismo con la Nazionale, Robertoe il: ospitie Antonio, rispettivamente Carloe Arrigonella pellicola sulla leggenda del calcio italiano. E poi i nostri Nicola Balice e Daniele Longo per fare il punto in casa Juve e casa Milan. Vi aspettiamo, su Twitch, alle 18.30.