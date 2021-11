Arrivano buone notizie per il Catania sul fronte societario, almeno per il momento. In attesa che venga trovato un nuovo acquirente o che eventuali "benefattori" aiutino il club a saldare i conti arretrati, il Tribunale di Catania ha posticipato l'istanza di fallimento presentato dalla procura al 21 dicembre 2021: questo significa che SIGI, attuale proprietario del club, avrà ancora un mese di tempo per trovare un nuovo proprietario che salvi i rossoazzurri dal baratro o per trovare i fondi necessari e garantire la continuità aziendale. E nel frattempo, come riportato da La Sicilia, ieri in città sono stati avvistati alcuni rappresentanti della cordata inglese interessata ad acquistare il club.