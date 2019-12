A un passo dal colpo Cavani, l’Atletico Madrid programma il mercato invernale. L’amministratore delegato del club Miguel Ángel Gil Marín è intervenuto a Cadena SER su uno degli obiettivi estivi che può tornare di moda anche a gennaio, Rodrigo del Valencia: “Non ha molto senso di parlare ora di Rodrigo, non è fattibile questa operazione. Andremo ad analizzare le situazioni di mercato, perché c’è da tenere conto che Diego Costa non ci sarà fino alla fine di febbraio. Ora abbiamo solo Morata e anche se siamo limitati, vorremmo riqualificarci per la Champions League, passare la sfida contro il Liverpool e vincere la Supercoppa”.