Sono giorni complicati per il Chelsea, pesantemente toccato dalle sanzioni che hanno colpito il suo patron Roman Abramovich a causa dei suoi stretti legami col presidente russo Vladimir Putin. Al club londinese è proibito fino al 31 maggio di introitare denaro anche soltanto attraverso la vendita dei biglietti per lo stadio e, per questo motivo, ha deciso di diffondere una nota ufficiale. Rivolta direttamente al governo inglese, che ha adottato i provvedimenti nei suoi confronti.



"Stiamo facendo pressioni sul governo, ogni giorno si tengono incontri per trovare una soluzione. Inoltre, la Premier League e la Football Association stanno discutendo con il governo i problemi di integrità sportiva che emergerebbero se non si consente ai tifosi di partecipare alla partite. Siamo consapevoli del livello di frustrazione che i nostri supporter stanno affrontando per questo problema e stiamo facendo tutto il possibile per risolverlo il prima possibile", recita il comunicato.