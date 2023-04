La richiesta per Josko Gvardiol, da parte del RB Lipsia ha spiazzato sia il Real Madrid, sia il Manchester United. La cifra di 100 milioni di euro pare aver fatto demordere le due pretendenti, ma non il Chelsea, che sarebbe pronto a pagare per accaparrarsi il difensore croato classe 2002. Lo riporta il portale Talksport.