Il corteggiamento del Chelsea per il difensore del Real Madrid, Eder Militao, prosegue nonostante il giocatore avesse fatto sapere la sua intenzione di rinnovare con la squadra spagnola. Il suo contratto scade nel 2025 e ad oggi non c'è stata ancora nessuna conversazione formale per il prolungamento. Secondo Marca, da Londra hanno chiesto un incontro con l'agente Ulisses Jorge.