Sono arrivate nella giornata di ieri l'annuncio ufficiale delle dimissioni da presidente del Chelsea dell'oligarca russo Roman Abramovich che ha lasciato la gestione del club alla fondazione benefica legata ai Blues. E la prima mossa della nuova gestione va direttamente contro la follia della guerra portata avanti dai russi sul suolo ucraino.



Con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito web e sui canali social, il Chelsea si è apertamente schierato contro la guerra e in favore dell'Ucraina e della sua gente: "La situazione in Ucraina è orribile e devastante. I pensieri del Chelsea FC sono con tutti in Ucraina. Tutti all'interno del club preghiamo per la pace".